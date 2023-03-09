Эктор Хименес-Браво нарвался на хейт из-за поздравления с 8 Марта: "Не ожидала сексизма и неосведомленности от вас"

Известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво нарвался на жесткую критику со стороны женщин из-за своего поздравления с 8 Марта.

На странице в Instagram шоумен разместил видео, в котором появился в пиджаке, белой рубашке с бабочкой и… в шортах, цветных шлепанцах и носках в горошек. В таком виде Хименес-Браво разбрасывал лепестки роз по двору:

"День самой очаровательной части человечества. Поздравляйте своих цветочков, шлите им этот репост", — подписал ролик повар.

Впрочем, этим постом Хименес Браво возмутил женщин. Они обратили внимание на то, что Международный женский день не о "женственности" и "нежности", а о борьбе женщин за свои права.

"Не ожидала сексизма и неосведомленности от вас. 8 марта не о цветочках, а о тяжелой борьбе за права", "В каком мире вы живете?! Эктор, ну камон. Женщина — это не цветочек, а человек", "Но исторически это день феминизма (женских прав), а тюльпаны и женственность здесь ни при чем", "Разбрасывает лепестки роз, как советскую пропаганду о празднике весны и женственности. 8 Марта — день борьбы за женские права".

Напомним, ранее украинские звезды рассказали о своем отношении к празднику 8 Марта. Свое мнение высказали Екатерина Осадчая, Наталья Могилевская, Тарас Цымбалюк и многие другие.

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