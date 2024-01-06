Эктор Хименес-Браво насмешил, как в ледяную прорубь на Крещение Господне нырял - видео

Сегодня, 6 января, в Украине празднуют Крещение Господне по новой дате. Ранее христианский праздник приходился на 19 января. Однако после перехода ПЦУ и УГКЦ на новый юлианский календарь дата изменилась.

Звезды в своих фотоблогах показали, как они празднуют и каких традиций придерживаются в этот день. Так, большинство погрузилось в освященный водоем, а некоторые пришли на церковную службу с военным дроном.

Эктор Хименес-Браво

Известный шеф-повар постоянно выражает свою любовь к Украине и всему украинскому. Так, Эктор показал, как погружался в прорубь в форме креста. К слову, знаменитость смешно подчеркнул, чтобы поклонники не придирались к тому, как он крестится. И добавил, что важно, что он это делает именно 6 января.

Звезды показали, как отпраздновали Крещение 2024 года

"Кто уже купался?", – поинтересовался кулинар.

Александр Педан

Еще с самого утра ведущий показался в машине и рассказал о морозе на улице. В минус восемь градусов за окном Педан направился к водоему.

Звезды показали, как отпраздновали Крещение 2024 года

По пути он также поделился невероятными зимними пейзажами. А потом показал, как с головой трижды погружается в ледяную реку.

Звезды показали, как отпраздновали Крещение 2024 года

Звезды показали, как отпраздновали Крещение 2024 года

"С уважением к украинским традициям, новым и старым украинским праздникам и к украинским законам с Крещением вас", — поздравил прямо из водоема с праздником Александр.

Крещение Господне 2024: звезды нырнули в прорубь

Евгений Клопотенко

Известный украинский ресторатор и кулинар также поздравил своих поклонников с Крещением Господним. Впрочем, он воздержался от традиционных ритуалов погружения в воду. И добавил, что сначала вообще забыл о празднике. Но его семья напомнила ему об этом поздравительными открытками в мессенджере.

Звезды показали, как отпраздновали Крещение 2024 года

"А сегодня же Крещение Господне! Я же забыл! А знаете, как я узнал? У меня есть группа "Семья" и там куча открыточек", - с улыбкой поделился Евгений.

Татьяна Песик

Известная украинская актриса "Женского квартала" Татьяна Песик в этом году решила пойти на службу по случаю праздника. Так, звезда пошла в церковь и показалась в толпе. Впрочем, знаменитость принесла освятить довольно символическую вещь – военный дрон. По ее словам, она передаст его ВСУ. А также Татьяна призвала продолжить донатить.

Звезды показали, как отпраздновали Крещение 2024 года

"Еще один дрон из ваших донатов освящен и едет в ВСУ. Христос Крестится!", - написала актриса.

Вадим Олейник

Певец присоединился к традиционному нырянию в ледяную воду на Крещение Господне. И также поздравил фанатов с праздником, отметив победу Украины.

Звезды показали, как отпраздновали Крещение 2024 года

"С Крещением господним! Украина победит", - написал Вадим.

Даша Трегубова

Украинская актриса по случаю Крещения Господнего запостила фотографию, где позирует в шубе на балконе. И оставила оригинальную поздравительную подпись.

Звезды показали, как отпраздновали Крещение 2024 года

"С Крещением Господним! Берегите себя. И помните, что с завтрашнего дня к нам идет похолодание. До -15 в Киеве", - отметила знаменитость.

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