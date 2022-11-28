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Эктор Хименес-Браво насмешил видео, на котором показал, чем занимался при блокировке его Instagram

Дата публикации
Просмотры
1124
Время на прочтение
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Эктор Хименес-Браво насмешил видео, на котором показал, чем занимался при блокировке его Instagram

Эктор Хименес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Шеф-повар повеселил поклонников.

Известный повар Эктор Хименес-Браво показал пользователям Сети, чем он занимался, когда его страницу заблокировали.

Кулинар снял забавное видео, на котором показал, как скучал по своим подписчикам в Instagram. Эктор пытался поиграть со своей собачкой Лупиттой или что-то приготовить.

Поклонники известного шефа оценили его чувство юмора и были очень удивлены, как сильно изменился Эктор за это время, ведь на видео он начал есть укроп, который просто ненавидел.

  • Эктор и укроп?! Хотя, у нас теперь многое изменилось, у всех...
  • Я так и знала – делал рулетики с укропчиком!
  • Ты не ты, когда без Instagram!

Напомним, что сейчас Эктор Хименес-Браво находится в Украине. Не так давно шефу удалось побывать в Николаеве, где он показал жуткие последствия войны.

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Дата публикации
Просмотры
1124
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