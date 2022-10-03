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Эктор Хименес-Браво неожиданно заговорил о конце света и подумал, чем бы занялся накануне

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Эктор Хименес-Браво неожиданно заговорил о конце света и подумал, чем бы занялся накануне

Эктор Хименес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво поделился с поклонниками неожиданных мыслей.

Во время войны многих украинцев посещали разные мнения о будущем. Эктор Химнес-Браво тоже решил поведать о собственных рассуждениях. Шеф-повар неожиданно затронул тему конца света.

В своем сообщении Эктор пошутил, что точно не тратил последний день на очереди за чизбургерами или мороженым. Повар признался, что хотел бы уделить время своим близким и любимым делам.

"Думаю, это точно был бы звонок маме. Еще один вечер с любимой, где я бы решился сказать все. Еще раз прогуляться в ирпенских соснах с Лупитой. Разрешить философским мыслям зайти в голову и проанализировать, прожил ли я свою жизнь так, чтобы добрых дел было больше, чем плохих? Мог ли я сделать больше?" — поделился мыслями Хименес-Браво.

Эктор Хименес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo
Эктор Хименес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Повар посоветовал украинцам не сосредоточивать свое внимание на угрозах со стороны врагов нашей страны о ядерной атаке и призвал верить в победу Украины.

"Уверен, еще не раз будут пугать ядерным оружием, но это не значит перестать мечтать, перестать делать добрые дела, перестать бороться. Совсем скоро взойдет украинское Солнце. Верю в это всем сердцем", — написал Эктор.

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