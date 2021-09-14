Эктор Хименес-Браво о том, как его хейтят в Украине: "Вали в свою страну"

Эктор Хименес-Браво о том, как его хейтят в Украине: "Вали в свою страну"

Шеф-повар неоднократно сталкивался с хейтом со стороны украинцев.

Колумбийский шеф-повар и украинский ведущий Эктор Хименес-Браво, который на днях показал свой дом в Канаде, признался, что неоднократно сталкивался с хейтом в Украине.

По словам ведущего, за всю свою жизнь ему приходилось пожить на разных континентах, и в Украине он прожил дольше всего — 11 лет. "Все свое время, усилия, заботу и внимание я отдаю ей", — признался ведущий.

instagram.com/hectorjimenezbravo

"Я хочу, чтобы ее жители вкусно и полезно ели, чтобы забыли, что такое" майонез "и почему его везде добавляют. Хочу, чтобы Украина поднялась снова как кормилица Европы, чтобы все вспомнили о том, что она сама может себя прокормить, и даже выращивать на экспорт. Чтобы все вспомнили, какое мощное гастро наследство оставляет эта страна и возродили его", — подчеркнул Хименес-Браво.

instagram.com/hectorjimenezbravo

Но несмотря на свои добрые намерения шеф-повар признался, что неоднократно сталкивался с неуважением в нашей стране:

"Так почему такое неуважение я встречаю каждый день? В комментариях, в реальной жизни и в целой нише? Столько хейтеров. "Вали в свою страну", "иди там делай", "не знаешь язык", "за 11 лет мог бы научиться", "выскочка", "почему не украинский шеф судья"... Я знаю пять языков, мне еще один не может поместиться в голове, пока что, это действительно сложно. За 11 лет я положил Украину в свое сердце, а там неважно, как я разговариваю, важно то, что я делаю и что чувствую", — поделился Эктор.

instagram.com/hectorjimenezbravo

Вместе с тем Хименес-Браво отметил, что свои деньги он инвестирует только в Украину, платит налоги, дает рабочие места украинцам и он сам себя спрашивает, "разве это достойно хейта?".

"В любом случае, хотите вы этого или нет, Украина стала для меня домом. Ее люди, ее природа, воздух, менталитет и места — уже как родное. Так что, я буду продолжать, а вам решать — обсуждать со стороны, хейтить или присоединиться", — отметил шеф-повар.

Напомним, ранее Эктор Хименес-Браво показал идиллию с возлюбленной и поразмыслил о мужской роли в отношениях. Также звезда рассказал, какой должна быть жена.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку