Эктор Хименес-Браво о том, как познакомился с девушкой в Сети: "Наше свидание было ужасным"

Эктор Хименес-Браво о том, как познакомился с девушкой в Сети: "Наше свидание было ужасным"

Звезда даже думал, что никогда больше не будет ходить на свидания.

Канадский и украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво завидный холостяк.

Быть рядом с ведущим мечтает не одна девушка. Хотя сам Эктор редко делится подробностями своей личной жизни. Впрочем, в своем Instagram звезда может кое-что о себе рассказать.

К слову, в этот раз ведущий вспомнил, как однажды познакомился с девушкой в Сети. Некоторое время они пообщались и решили пойти вместе на свидание. Эктор пригласил девушку в ресторан.

Эктор Хименес-Браво рассказал о своем неудачном свидании / instagram.com/hectorjimenezbravo

"После этого я думал, что больше никогда не буду ходить на свидания", – признался повар.

В общем, свидание было неудачным, ведь оказалось, что избранница звезды замужем. Судя по рассказу Эктора, муж девушки пришел в ресторан. Повар вспомнил, что даже чуть-чуть получил от него на орехи. Ведущий говорит, что ему еще повезло, потому что муж вообще мог его избить.

Эктор Хименес-Браво рассказал о своем неудачном свидании / instagram.com/hectorjimenezbravo

"Оказалось, что она замужем. Это было ужасно. Я был шокирован. Я думал: "Как можно о таком было не сказать?". Было очень неприятно. Хорошо, что муж не избил меня", — вспомнил звезда.

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