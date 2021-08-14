Эктор Хименес-Браво ошеломил фото, где предстал со второй степенью ожирения

Спорт помог звезде сбросить лишние килограммы.
Известный колумбийский шеф-повар и украинский ведущий Эктор Хименес-Браво, который недавно вспоминал, как однажды проиграл все деньги, снова ошарашил поклонников.
На этот раз ведущий на своей странице в Instargam рассказал, что у него была вторая степень ожирения. Также звезда опубликовал снимок, на котором он показал, как выглядел до похудения.
"Врач диагностировал у меня вторую степень ожирения. Внешне я не был похож на жирного. Однако, ожирение было. И это очень влияло на мое здоровье", — написал под постом шеф-повар.
Эктору врачи посоветовали менять свой образ жизни. Заниматься активной деятельностью, а не стоять постоянно на кухне. Поэтому ведущий начал ходить в зал.
"Завтрак и спорт — спасли меня и мою жизнь. Сейчас я здоров и чувствую себя хорошо", — сообщил Хименес-Браво.
Эктор рассказал, какой он имел ранее режим дня. По его словам, утром он никогда не завтракал, пил кофе и много курил, а первый прием пищи был в обед. Именно привычка завтракать и регулярный спорт спасли жизнь шеф-повару.
Напомним, что некоторые звезды худеют благодаря спорту, а некоторые — диетам. Недавно Наталья Могилевская рассекретила, насколько похудела за месяц.