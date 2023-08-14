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Эктор Хименес-Браво ошеломил кардинальным изменением имиджа: "Необычно видеть таким"

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1204
Время на прочтение
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Эктор Хименес-Браво ошеломил кардинальным изменением имиджа: "Необычно видеть таким"

Эктор Хименес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Повара просто не узнать.

Известный колумбийский шеф-повар Эктор Хименес-Браво удивил изменениями в своем имидже.

Кулинар неожиданно решил кардинально изменить свою прическу. На своей странице в Instagram Эктор поделился кадрами перевоплощения в кабинете парикмахера. Так, повар полностью побрил голову и подстриг свою бороду.

Эктор Хименес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo
Эктор Хименес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo
Эктор Хименес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo
Эктор Хименес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

"Словно подходит, а вы что думаете? Как вам мой новый имидж?" – поинтересовался у поклонников Хименес-Браво.

Эктор Хименес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo
Эктор Хименес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

В комментариях мнения поклонников кулинара разделились — одной половине понравились изменения в его облике, а некоторые предположили, что раньше было лучше.

  • Эктор, очень вам подходит!
  • Вам все к лицу.
  • Главное, чтобы вам нравилось!
  • Поверните волосы немедленно на место.
  • Необычно Вас видеть таким, но Вам подходит!
  • С волосами лучше было...
Эктор Хименес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo
Эктор Хименес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Ранее Эктор Хименес-Браво честно рассказал, куда делась его молодая избранница.

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Дата публикации
Просмотры
1204
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