Эктор Хименес-Браво ошеломил кардинальным изменением имиджа: "Необычно видеть таким"

Повара просто не узнать.
Известный колумбийский шеф-повар Эктор Хименес-Браво удивил изменениями в своем имидже.
Кулинар неожиданно решил кардинально изменить свою прическу. На своей странице в Instagram Эктор поделился кадрами перевоплощения в кабинете парикмахера. Так, повар полностью побрил голову и подстриг свою бороду.
"Словно подходит, а вы что думаете? Как вам мой новый имидж?" – поинтересовался у поклонников Хименес-Браво.
В комментариях мнения поклонников кулинара разделились — одной половине понравились изменения в его облике, а некоторые предположили, что раньше было лучше.
- Эктор, очень вам подходит!
- Вам все к лицу.
- Главное, чтобы вам нравилось!
- Поверните волосы немедленно на место.
- Необычно Вас видеть таким, но Вам подходит!
- С волосами лучше было...
Ранее Эктор Хименес-Браво честно рассказал, куда делась его молодая избранница.
Читайте также: