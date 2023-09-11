Эктор Хименес-Браво ошеломил видом своего лица после болезненной косметологической процедуры

Известный повар Эктор Хименес-Браво удивил поклонников своим внешним видом после одной косметической процедуры.

В свои 51 год кулинар продолжает активно заниматься спортом и заботиться о хорошем внешнем виде. Для этого Эктор решился на болезненную процедуру, которая помогает сохранить молодость кожи. В общем, она похожа на лазерную шлифовку лица.

"Я регулярно делаю одну процедуру", – заинтриговал шеф.

Эктор Химнес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

В сторис в Instagram Хименес-Браво рассказал, что уже не впервые делает именно эти манипуляции с лицом и показал, как выглядит сразу после визита к косметологу. Сначала, такое состояние кожи может испугать, ведь лицо сильно краснеет как после ожога, но по словам Эктора, результат того стоит.

Эктор Хименес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Следующие несколько дней после процедуры, как показал шеф на собственном примере, с лица начинает отшелушиваться ороговевшие клетки, а кожа постепенно восстанавливается.

Эктор Хименес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

В результате Эктор показал помолодевшее лицо, на котором уменьшилось количество недостатков и морщин.

"Больше недели: кожа идеальна, сияющая и не скажешь, что уже не 18", – поделился Хименес-Браво.

Эктор Хименес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

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