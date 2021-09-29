Эктор Хименес-Браво откровенно рассказал о своих неудачных отношениях: "Она меня заставила выбирать"

Эктор Хименес-Браво откровенно рассказал о своих неудачных отношениях: "Она меня заставила выбирать"

Повар поделился историями двух романов.

Колумбийский шеф-повар и украинский ведущий Эктор Хименес-Браво откровенно рассказал о своих неудачных отношениях.

На своей странице в Instagram звезда вспомнил, что первые серьезные отношения у него завязались в Монреале. Повар говорит, что работал там именно через нее.

"Она была уже реализована, самодостаточна. Большая карьеристка. Работа для нее была важнее, чем семья", — вспомнил Эктор.

Повар говорит, что его экс-девушка постоянно работала. Свои приоритеты не хотела менять, поэтому они разошлись.

С другой девушкой ведущий познакомился в Украине. Как говорит Эктор, они даже готовились к свадьбе. Однако экс-любимой не нравилось то, что повар был медийной персоной.

Эктор Хименес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo

"Девушка поставила мне ультиматум — она или шоу-бизнес. Она хотела, чтобы я перестал сниматься на телевидении, а просто занимался бизнесом. А у меня уже контракты, съемки — я человек слова и дела", — отметил звезда.

После того, как девушка заставила Эктора выбирать, он решил с ней расстаться.

Напомним, сейчас известного, что Эктор не одинок. Однако, свою избранницу он не рассекречивает. Зато периодически показывает семейную идиллию со своей любимой.

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