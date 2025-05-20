Эктор Хименес-Браво ответил на слухи о мобилизации и раскрыл правду: "Это звание носят лучшие"

Эктор Хименес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo

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Украинский шеф-повар и ведущий Эктор Хименес-Браво признался, действительно ли он вступил в ряды ВСУ.

Знаменитость недавно спровоцировал немало вопросов вокруг своей мобилизации. Дело в том, что Эктор в своем фотоблоге опубликовал кадры с военных учений и отметил, что вскоре "станет частью украинской армии". И все же в новом заявлении он объяснил, чем на самом деле будет приближать победу.

По словам звезды, отныне он является частью 429-го отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС". Однако не как воин, а как представитель интересов полка. А кадры, которые распространялись ранее в Сети были с его специальной подготовки с бойцами для лучшего понимания системы изнутри. Поэтому теперь в его обязанности входит не только распространение информации о подразделении, но и помощь ему с обеспечением.

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Эктор Хименес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo

"Быть украинским воином - большая честь и ответственность. Это звание носят лучшие. Поэтому должен уточнить. Как иностранец, я мог бы присоединиться к иностранному легиону, но мое сердце давно принадлежит 429-му отдельному полку беспилотных систем "АХИЛЛЕС". Это подразделение, бойцов которого я поддерживаю длительное время, поэтому сейчас прошел специальную подготовку вместе с ними. Пытаюсь изнутри понять, как функционирует полк, какие возникают проблемные вопросы, и какие есть пути их решения. В дальнейшем я буду представлять 429 отдельный полк беспилотных систем "АХИЛЛЕС", буду участвовать в тех активностях подразделения, к которым меня привлечет командование, и, конечно, сделаю все возможное, чтобы помогать с обеспечением", - объяснил Эктор в фотоблоге.

Ведущий добавил, что из гражданской жизни не будет исчезать и так же будет продолжать сниматься в известных телепроектах: "Это не значит, что я полностью исчезну из гражданской жизни. Однако, мой фокус внимания сейчас больше всего будет направлен туда, куда действительно, как никогда, важно смотреть всем, кто стремится к нашей победе!".