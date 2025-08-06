Эктор Хименес-Браво ответил Татьяне Литвиновой, которая обвинила его в плохом отношении к ней

Татьяна Литвинова и Эктор Хименес-Браво

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Украинский шеф-повар и ведущий Эктор Хименес-Браво ответил Татьяне Литвиновой, которая рассказала об их ссоре и о негативе, который чувствовала с его стороны.

Судья кулинарного шоу говорит, что наткнулся на высказывания экс-коллеги в Tik Tok. В интервью Маше Ефросининой шеф-повар признался, что сначала удивился словам Литвиновой. Он, мол, ни о чем подобном не знал. Однако позже Эктора Хименеса-Браво удивило другое. Повар говорит, что было странно слышать не о новых достижениях Татьяны, а о том, что происходило в ее карьере шесть лет назад.

"Я натыкался на несколько отрывков в Tik Tok и подумал: "Ого! Я об этом не знал". Меня удивило, что через шесть лет после ухода из шоу она рассказывает в интервью не о том, как перезапустила себя, как продвинулась ее карьера, а о том, что было шесть лет назад", - отметил повар.

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Татьяна Литвинова / © instagram.com/tanita_litvinova

Эктор Хименес-Браво говорит, что такие высказывания Татьяны Литвиновой показывают ее тип мышления. По словам шеф-повара, в интервью он сосредотачивался бы на своих достижениях. В случае его ухода из "МастерШефа", то он был все равно благодарен проекту, ведь благодаря ему много чего получил.

"Это ярко показывает тип мышления этого человека. Например, если бы у меня был плохой опыт с "МастерШефом", плохой сезон или год, наши отношения с каналом разорвались бы, и через 2-3 года я пришел бы к тебе, Маша, на интервью, и ты спросила бы: "Что произошло на "МастерШефе"?", то я бы рассказывал о своих достижениях. Я был бы благодарен проекту, потому что он много мне дал", - заверил повар.

Что же касается Татьяны Литвиновой, то Эктор убежден, что узнаваемость она получила именно благодаря "МастерШефу". Поэтому, его удивляет, что экс-коллега жалуется на проект.

Эктор Хименес-Браво и Татьяна Литвинова / © скриншот с видео

"Таня Литвинова была в проекте много сезонов. Я на 100% уверен, что она достигла чего-то в жизни именно благодаря "МастерШефу". Сейчас ее узнают на улицах именно благодаря шоу, так почему она жалуется на него?" - добавил повар.

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Конфликт Эктора Хименеса-Браво и Татьяны Литвиновой - что известно

Впервые об их недоразумениях рассказала именно Татьяна Литвинова в интервью Алине Доротюк. Кулинарный эксперт, которая ранее была судьей шоу "МастерШеф", говорит, что чувствовала от Эктора негатив, его поведение якобы постоянно менялось и вообще, ей было сложно с ним работать.

Более того, Татьяна Литвинова убеждена, что она могла покинуть проект именно из-за Хименеса-Браво. Кулинарный эксперт говорит, что ее сначала заверили, что контракт с ней подпишут, а потом передумали этого делать.