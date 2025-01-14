Эктор Хименес-Браво похвастался, как отпраздновал свое 53-летие и чем его удивляли коллеги

Украинский шеф-повар и ведущий Эктор Хименес-Браво отмечает день рождения.

Сегодня, 14 января, знаменитости исполнилось 53 года. В своем фотоблоге Эктор показал, как прошел его особенный день. Сначала он попозировал с тортом, а потом поехал на съемочную площадку. Уже на работе именинника ждал сюрприз. Его коллеги подготовили ему стихотворение Тараса Шевченко "Садок вишневий коло хати". Правда, сделали это на родном для повара испанском языке.

Эктор Хименес-Браво празднует день рождения / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Эктор Хименес-Браво празднует день рождения / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

В публикации Эктор поблагодарил всех за присутствие в его жизни и рассказал, что для него настоящее счастье. Как признается знаменитость, это понятие во время войны для него изменилось. И если раньше оно ассоциировалось с шумной компанией, то сейчас это просто самые родные люди рядом и чувство благодарности.

"Когда-то я думал, что счастье – это большой круг друзей, празднование, шум вокруг. Но сегодня я знаю: настоящее счастье – это время с теми, кого ты любишь, с теми, кто любит тебя. Это вечера, когда смех заполняет комнату и безразлично, сколько людей в той комнате... Это утро, когда ты просыпаешься с чувством благодарности за новый день, за возможность жить здесь и сейчас. Я благодарю вас за теплые слова, за ваши пожелания, за то, что вы рядом", — написал звезда.

Эктор Хименес-Браво празднует день рождения / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Напомним, недавно певица Злата Огневич также отметила день рождения. Артистка показала, в каком соблазнительном образе встретила свое 39-летие.

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