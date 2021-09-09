Эктор Хименес-Браво показал идиллию с возлюбленной и подумал о мужской роли в отношениях

Также звезда рассказал, какой должна быть женщина.

Колумбийский шеф-повар и украинский ведущий Эктор Хименес-Браво, который недавно признался, чем его удивили украинские женщины, подумал, каким должен быть мужчина.

Так, по мнению ведущего, в первую очередь, мужчина должен самореализоваться, ведь от этого напрямую зависит безопасность и комфорт его жены, его семьи, за которых он несет ответственность.

В то же время Хименес-Браво хочет, чтобы его женщина также могла себя реализовать.

"Неважно как, выгодно это будет для нее или нет, это уже моя забота — ее финансовая безопасность. Мне важно ее эмоциональное состояние, насколько она счастлива сама с собой, насколько она увлечена своей жизнью. Это и есть идеальный партнер — не целый мир друг для друга, а очень приятное дополнение к уже существующему миру", — подчеркнул ведущий.

В то же время Хименес-Браво добавил, что для многих женщин это может быть сложно, поскольку они привыкли растворяться в мужчине, тем самым забывая о себе. По словам шеф-повара, у мужчины пропадает интерес к такой женщине. И он именно такой мужчина.

Хименес-Браво с любимым / instagram.com/hectorjimenezbravo

"Я требователен. Моя женщина должна соответствовать моему ритму жизни, не забывать о себе, ухаживать, быть самодостаточной. Она не просит меня выбирать между карьерой и ею. Ведь я работаю для нашего благополучия, кто я без этого? Мы с ней понимаем друг друга и идем на уступки. Я нетерпеливый человек и взрывной, все-таки колумбиец. Мне важна мудрость любимой, как она будет направлять мой "взрыв" в правильное русло", — отметил звезда.

Хименес-Браво признался, что ему кажется, что он уже нашел свой идеал. Он также показал один из выходных, который провел со своей девушкой. Личность герлфренд он до сих пор держит в тайне, однако ее стройными ножками похвастался.

Хименес-Браво с любимым / instagram.com/hectorjimenezbravo

Напомним, недавно Эктор Хименес-Браво поделился пикантными подробностями своей жизни. Оказывается, у ведущего была вторая степень ожирения.

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