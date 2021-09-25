Эктор Хименес-Браво показал, как он со своей любимой делает бьюти процедуры

Эктор Хименес-Браво показал, как он со своей любимой делает бьюти процедуры

Также звезда рассказал, почему он так молодо выглядит в 49 лет.

Колумбийский шеф-повар и украинский ведущий Эктор Хименес-Браво поразмышлял, должен мужчина ухаживать за собой.

Звезда уверен, что независимо от статуса мужчинам нужно делать бьюти процедуры. Ведущий говорит, что все требует ухода: руки, ногти, зубы, волосы.

"До того, как я начал сниматься на телевидении, у меня был только один крем. Я им мазал лицо, ноги и тело, в общем, все. Как-то я перебивался. Увлажнял! И на том спасибо!" — с улыбкой вспомнил Эктор.

Теперь же ведущий больше ухаживает за собой. Он каждый день делает бьюти процедуры. Также повар занимается спортом. Как говорит Эктор, именно это ему помогает так молодо выглядеть 49 лет.

"Конечно, я, как мужчина, не очень люблю все это делать. Хочется просто помыть свое лицо, уложить рукой волосы утром. Все — красивый. Но я понимаю, зачем все это. Поэтому делаю", — поделился звезда.

Эктор Хименес-Браво со своей любимой / instagram.com/hectorjimenezbravo

Хотя ведущий говорит, что не любит делать бьюти процедуры, но, похоже, он охотно этим занимается. Ведь, вероятно, ему помогает его любимая. Он опубликовал фото в Instagram, на котором стройная женщина в белом халате кладет патчи на лицо Эктора.

К слову, ведущий не скрывает, что у него есть любимая, а вот кто она, он пока держит в тайне.

Напомним, недавно Эктор Хименес-Браво вспомнил, как ему жилось в 90-е годы. Тогда повар пытался создать собственный бизнес.

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