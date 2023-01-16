Эктор Хименес-Браво показал, как отпраздновал день рождения в компании друзей

Повар не устраивал громких гуляний.
Известный кулинар Эктор Хименес-Браво показал, как встречал свой 51-й день рождения, отмечавший 14 января.
Через несколько дней после праздника повар решил все же поделиться с поклонниками тем, как прошел этот день. В сторис в Instagram Эктор рассказал, что первой по видеосвязи его поздравила мама из Колумбии.
Поздравить повара с днем рождения также пришли его друг-военный Владимир с семьей и коллега Ольга Мартыновская. Они приехали в гости к Эктору в его дом в Ирпене и подарили необычные подарки.
Мартыновская подарила коллеге букет из сушеницы и пошутила, что "цветы сухие, как и тело Эктора", а также вручила ему банку томатного сока. Такой презент очень насмешил повара.
Кроме забавных подарков друзья также подарили Эктору зеленую вышиванку.
"Посмотрите, какой презент у меня теперь есть. Посмотрите, как хороша вышиванка. Подарок для настоящего украинца", — поделился Хименес-Браво.
Эктор поблагодарил всех своих друзей, близких и поклонников за приветствие и поддержку в столь сложное время.
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