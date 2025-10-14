Эктор Хименес-Браво показал, как выглядел 30 лет назад, и сделал важное заявление

Эктор Хименес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo

Украинский шеф-повар и ведущий колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво поделился со своими подписчиками архивным фото.

В своем Instagram он опубликовал снимок, сделанный 30 лет назад, когда ему было 23 года, и он только делал первые шаги на кухне. На фото Эктор предстает в высоком белом колпаке и выглядит совсем по-другому.

"Листал свою галерею и накрыло ностальгией. Помню себя, когда делал первые шаги в работе на кухне — без опыта, но с огромным огнем внутри. И с огромной шляпой. Тогда все только начиналось. Прошло 30 лет, а я все еще там, где мое сердце", — подписал кадр Хименес-Браво, пошутив со своего наряда.

Эктор Хименес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo

Реакция фанатов была чрезвычайно теплой и бурной. Подписчики отмечали, что кулинар сильно изменился за эти годы, однако и тогда, и сейчас выглядит прекрасно. Некоторые из них отметили его профессионализм, мастерство и многолетний опыт в деле, а другие просто восхищались энергией и харизмой звезды даже в начале его пути.

Пример для многих людей! Обычный паренек из простой семьи, который своим большим трудом и упорством сделал результат! Браво.

С годами все лучше и лучше!

Эктор, вам идет ваш возраст.

Напомним, недавно Эктор Хименес-Браво рассказал о конфликте с поваром Евгением Клопотенко. Между кулинарами возникли недоразумения, однако Эктор объяснил, как они сумели урегулировать ситуацию.