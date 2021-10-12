Эктор Хименес-Браво показал, как выглядел 30 лет назад: стройный и темноволосый

Эктор Хименес-Браво показал, как выглядел 30 лет назад: стройный и темноволосый

Шеф-повар вспомнил молодость.

Известный колумбийский шеф-повар и украинский ведущий Эктор Хименес-Браво подхватил эстафету Дмитрия Гордона и показал себя в молодости.

На странице в Instagram звезда разместил архивный снимок и показал, как выглядел 30 лет назад. На фотографии Эктор изображен в свои студенческие годы, на фото ему 19 лет. Хименес-Браво позирует улыбающимся, в свитере с орнаментом и рубашке.

Хименес-Браво в молодости / instagram.com/hectorjimenezbravo

"Hello из 1991 года. Увидел фото Дмитрия Гордона. Принимаю этот флешмоб! Смотри, как мы изменились за столько лет, как будто один день прошел, да? Как говорят — люди как вино, с возрастом только лучше", — подписал фото повар.

Хименес-Браво сейчас / instagram.com/hectorjimenezbravo

В свою очередь, поклонники звезды отметили, что сейчас Эктор им нравится гораздо больше, другие же сказали, что Хименес-Браво в молодости был очень симпатичным парнем.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку