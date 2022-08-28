Эктор Хименес-Браво показал, какой приятный сюрприз ему подготовила любимая-украинка

Ведущий Эктор Хименес-Браво поделился с поклонниками своим счастьем.

В Instagram-stories знаменитость показала переписку со своей возлюбленной. В переписке избранница повара решила рассказать ему новость, правда, девушка не знала, как возлюбленный отреагирует на нее.

Эктор Хименес-Браво показал переписку с любимой / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

В общем, любимая Эктора решила устроить ему сюрприз и, наконец, вернуться в Украину. Реакция ведущего была ожидаема. Девушка зря волновалась, ведь он только обрадовался ее приезду.

"Вот такая новость, друзья! Я счастлив", — поделился эмоциями влюбленный повар.

Эктор Хименес-Браво показал переписку с любимой / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Отметим, Эктор мало что рассказывает о любимой украинке, ведь боится сглазить свое счастье. Известно, что девушка находится в Польше, а вот знаменитость — в Украине. Эктор рассказывал, что очень скучает по своей любимой и уже не дождется, когда она вернется. Итак, когда избранница ведущего приедет домой, он будет безгранично счастлив.

Напомним, ранее Эктор Хименес-Браво рассказывал, что хочет уехать на передовую. В целом основной целью поездки повара на фронт является помощь украинским защитникам.

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