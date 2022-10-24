Эктор Хименес-Браво показал неожиданный подарок от украинских военных: "Это просто шок!"

Известный повар и ресторатор Эктор Хименес Браво получил неожиданный подарок от бойцов Вооруженных сил Украины.

Звездный шеф вместе с украинскими защитниками на передовой готовил борщ. Все это происходило на специальной полевой кухне, которую военные уже привыкли использовать во время службы. А вот для Эктора работа с такими оборудованием была в новинку.

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

"Просто посмотрите на эту полевую кухню! Не знаю, как вы, а я бы хотел некую домой", — поделился впечатлениями повар.

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Бойцы решили поблагодарить Эктора за его поддержку и помощь и в знак своего уважения подарить эту печь.

"Хотели бы от 59 мотопехотной бригады подарить вам эту кухню, чтобы вы на ней могли готовить", — сказали военные.

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Эктор был невероятно удивлен поступком наших защитников и едва удерживал эмоции радости.

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

"Друзья, это просто шок! Эта часть в качестве презента отдала мне эту кухню! Я честно скажу, я хочу плакать! Боже мой, это же самый лучший презент для шеф-повара", — на эмоциях сказал Хименес-Браво.

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Напомним, что недавно ресторатор посетил Николаев и рассказал, что из увиденного больше всего шокировало его.

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