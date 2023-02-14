Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Эктор Хименес-Браво показал романтическое видео с возлюбленной: "Мне с тобой повезло"

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
427
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Эктор Хименес-Браво показал романтическое видео с возлюбленной: "Мне с тобой повезло"

Эктор Хименес-Браво с девушкой / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Знаменитый повар поздравил свою избранницу с Днем святого Валентина.

Известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво в романтическом видео обратился к своей возлюбленной.

По случаю Дня святого Валентина знаменитость решил публично поздравить вторую половинку. Эктор сделал слайд-шоу, где были их разнообразные фотографии. Также на видео содержался текст, где повар обращается к возлюбленной и говорит, что очень скучает по ней.

"Спасибо, что ты со мной. Скучаю, несмотря на километры. Мне с тобой повезло! Ценю, моя дорога", — обратился к избраннице Эктор.

Отметим, о своей возлюбленной повар мало что рассказывает, ведь боится выносить личное на публику. Хотя знаменитость показывает свою избранницу, однако скрывает ее имя. Об отношениях пары стало известно еще в 2021 году, когда Эктор начал делиться их общими фотографиями. Полномасштабная война в Украине сблизила влюбленных. Девушка успела познакомиться с родными повара и пожить у него в Колумбии.

Напомним, по случаю Дня всех влюбленных редакция сайта ТСН.ua сделала подборку о звездах, которые встретили свою любовь в самое тяжелое для страны время – во время полномасштабной войны.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
427
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация