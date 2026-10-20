Эктор Хименес-Браво показал себя в молодости до популярности и вспомнил, как на кухне мыл посуду

Эктор Хименес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo

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Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво показал, как выглядел в молодости до популярности, и вспомнил, как на кухне мыл посуду.

20 октября в мире отмечают Международный день повара. Эктор Хименес-Браво опубликовал пост по случаю этой особенной для него даты. В частности, он показал, как выглядел в молодости, когда только начинался его карьерный путь.

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Знаменитость признался, что всегда мечтал стать поваром. Однако это было не так-то легко воплотить в реальность. Эктор Хименес-Браво устроился в заведение мыть посуду, а сам учился готовить и перенимал опыт у поваров. Знаменитость был очень счастлив, когда ему впервые разрешили заняться обедом для персонала. С тех пор прошло много лет, и Эктор стал поваром, правда, на этом пути были свои сложности со взлетами и падениями. Но главное — он воплотил мечту в реальность.

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Эктор Хименес-Браво в молодости / © instagram.com/hectorjimenezbravo

«Когда-то я мыл посуду на кухне и мечтал стать шеф-поваром. Я наблюдал за работой поваров, учился, читал книги. И когда мне впервые разрешили приготовить обед для персонала, это была для меня настоящая победа. С тех пор прошло много лет. В моей жизни было разное: победы, неудачи, сложные решения, переезды и моменты, когда приходилось начинать все сначала. Но одно оставалось неизменным — моя любовь к кулинарии», — поделился кулинар.

Кроме того, Эктор Хименес-Браво сделал важное наставление. Повар призвал не бояться воплощать мечты в реальность, ведь именно с маленького шага и решения начинается большое дело, которое приносит успех.

Эктор Хименес-Браво в молодости / © instagram.com/hectorjimenezbravo

«И сегодня я хочу сказать каждому, у кого есть мечта: не бойтесь начинать с малого. Не сдавайтесь, даже если путь окажется сложнее, чем вы представляли. Потому что каждый большой успех когда-то начинался с первого шага», — отметил кулинар.

Напомним, недавно Эктор Хименес-Браво удивил художественным образованием. Также знаменитость уже и похвастался своими работами.

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