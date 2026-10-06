Эктор Хименес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo

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Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво показал свой дом в Канаде, где не был пять лет.

Кулинару пришлось поехать из Украины по делам. В частности, знаменитость прибыл в Канаду, где когда-то жил. Эктор Хименес-Браво наведался в свой дом. В доме шеф-повар уже не был пять лет. И на знаменитость нахлынули воспоминания о его жизни там.

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«Я снова здесь. В своем доме, где не был пять лет. Знаете, особое ощущение — вернуться в место, с которым связано столько воспоминаний», — делится кулинар.

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Дом Эктора Хименеса-Браво в Канаде / © instagram.com/hectorjimenezbravo

Вместе с тем, во время своего путешествия звезда встретился с близкими ему людьми — родными, друзьями, соседями. Также кулинар видел немало украинцев, которые адаптировались к жизни в Канаде. Шеф-повар был удивлен, насколько украинская реальность из-за вражеских действий России отличается.

«Я не пропустил ни одного рассвета и заката возле своего дома. Просто сидел, смотрел на небо, дышал и ценил каждую минуту. Потому что, когда живешь в Украине сегодня, начинаешь совсем иначе относиться к таким, казалось бы, обычным моментам», — делится кулинар.

Эктор Хименес-Браво говорит, что, конечно, ему было приятно снова оказаться в Канаде и поддаться ностальгии. Однако все же кулинар с нетерпением ждал возвращения в Украину, которую он называет своим домом.

Эктор Хименес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo

«Канада навсегда останется важной частью моей истории. Я благодарен этой стране за возможности, за людей, которых она мне подарила, и за путь, который здесь начался. Но моя жизнь сегодня — в Украине. Здесь мои коллеги, мои дети, мои люди. Здесь мое сердце, моя душа и мой настоящий дом», — подытожил кулинар.

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