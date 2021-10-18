Эктор Хименес-Браво показал свою маму и вспомнил неприятную историю из детства

Родного человека звезда не видел почти год.

Известный колумбийский шеф-повар и украинский ведущий Эктор Хименес-Браво показал свою маму.

Женщина прилетела в Украину, чтобы провести время со своим сыном. Они не виделись почти год. Эктор признается, что это очень важное событие для него. Они вместе уже и успели приготовить традиционное колумбийское блюдо.

Эктор Хименес-Браво с мамой / instagram.com/hectorjimenezbravo

"Я не видел ее почти год, а теперь я очень счастлив, потому что она рядом", — говорит повар.

Эктор Хименес-Браво с мамой / instagram.com/hectorjimenezbravo

Кстати, звезда вспомнил одну историю из детства. Когда он был маленьким, то каждый раз просыпался в четыре утра. Его мама любила листать различные журналы. Однажды женщина прочитала о пользе рыбьего жира.

"Мама каждое утро варила густой бульон из рыбьих голов. После этого она готовила суп. Я каждое утро его ел. А когда ехал в школу меня постоянно тошнило. Я ненавидел этот суп", — вспомнил Эктор.

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