Эктор Хименес-Браво показал жаркие объятия со своей любимой

Также повар признался, почему ничего не рассказывает о своей девушке.
Колумбийский шеф-повар и украинский ведущий Эктор Хименес-Браво поделился интересным фото.
В сторис на странице в Instagram знаменитость показал свою любимую. Эктор опубликовал фото, на котором обнимал черноволосую девушку. Правда, позже фото исчезло из соцсетей.
Впрочем, поклонники повара были просто ошарашены. Они засыпали Эктора вопросами, что это за таинственная незнакомка.
Но ведущий не спешит показывать лицо своей девушки, а также ничего о ней не рассказывает. Как признается знаменитость, он хочет, чтобы его любимая чувствовала себя в безопасности.
"Мой директ разрывается. Спокойно. Мне важно спокойствие, а также важна безопасность моей девушки. Подробностей не будет. Спасибо", — прокомментировал Эктор.
Отметим, что телеведущий держит свою личную жизнь в секрете. Ведь о его прежних отношениях с Анной Тягун знали все его поклонники. Однако пара развелась из-за большого количества сплетен.
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