Эктор Хименес-Браво показал жаркие объятия со своей любимой

Также повар признался, почему ничего не рассказывает о своей девушке.

Колумбийский шеф-повар и украинский ведущий Эктор Хименес-Браво поделился интересным фото.

В сторис на странице в Instagram знаменитость показал свою любимую. Эктор опубликовал фото, на котором обнимал черноволосую девушку. Правда, позже фото исчезло из соцсетей.

Эктор Хименес-Браво с девушкой / instagram.com/hectorjimenezbravo

Впрочем, поклонники повара были просто ошарашены. Они засыпали Эктора вопросами, что это за таинственная незнакомка.

Но ведущий не спешит показывать лицо своей девушки, а также ничего о ней не рассказывает. Как признается знаменитость, он хочет, чтобы его любимая чувствовала себя в безопасности.

"Мой директ разрывается. Спокойно. Мне важно спокойствие, а также важна безопасность моей девушки. Подробностей не будет. Спасибо", — прокомментировал Эктор.

Эктор Хименес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo

Отметим, что телеведущий держит свою личную жизнь в секрете. Ведь о его прежних отношениях с Анной Тягун знали все его поклонники. Однако пара развелась из-за большого количества сплетен.

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