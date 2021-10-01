Эктор Хименес-Браво полностью обнажился на камеру и нарвался на критику

Фаны негативно высказались об откровенном снимке телезвезды.
Колумбийский шеф-повар и украинский ведущий Эктор Хименес-Браво ошарашил неожиданным фото.
Так, 49-летний знаменитость снялся в откровенной фотосессии, где полностью обнажился. Звезда позировал на кухне, прикрыв интимное место арбузом. Снимок шоумен разместил на своей странице в Instagram.
В заметке Эктор рассказал о том, что ради работы готов на все, что угодно. В частности, он разорвал отношения с любимой, уволил много подчиненных и создает в своей команде напряженную атмосферу, чтобы подчиненные "росли". Но нередко получал за это угрозы.
Впрочем, пользователей не так ошеломил откровенный рассказ, как изображение. В комментариях пользователи негативно высказались о снимке.
- Фото перебор, конечно
- Совсем с ума сошел! Я была лучшего мнения о нем
- Я против таких фото. Не разочаровывайте меня!!!
- Фу, какая гадость!
- Для чего это? Реально противно. Отписываюсь!
Напомним, ранее звезда "Женского Квартала" в бикини соблазнительно задрала трусики и выпятила ягодицы. Екатерина Никитина восхитила фигурой в купальнике.