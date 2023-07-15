Эктор Хименес-Браво получил особое отличие от Валерия Залужного: "Большая честь"

Колумбийский шеф-повар Эктор Хименес-Браво похвастался особой наградой от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

На своей странице в Instagram кулинар поделился фотографиями, на которых показал почетный нагрудный знак. Награду от Вооруженных сил Эктор получил за содействие украинской армии во время войны.

Эктор Хименес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Эктор Хименес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

В подписи к фото Хименес-Браво поделился своими переживаниями после получения отличия и поблагодарил своих близких и поклонников за поддержку.

"О Боже, руки трясутся! Получил награду "За содействие армии" от Валерия Залужного. Это большая честь... огромная.

Это все благодаря вам... Это все ваши круглосуточные донаты, большие и маленькие, но такие важные! Ваши репосты и призывы! Ваша поддержка, каждое слово, что есть у меня в директе, не на все я могу ответить... Но прямо сейчас отвечу за один раз - спасибо! У вас большое сердце, потому что вы украинцы! Это все благодаря моим командам и партнерам! Вы с первого дня со мной, вы - великие люди! И еще много людей и команд за кадром, которые ежедневно делают работу для победы! Спасибо что вы со мной... я буду дальше работать, дальше стоять в строю.... Спасибо, что доверились мне Меня распирают эмоции, просто нет слов, какая это честь...", — написал Эктор.

Эктор Хименес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Эктор Хименес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Читайте также: