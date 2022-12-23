Эктор Хименес-Браво поразмышлял, нужно ли праздновать Новый год, и признался, что встретит его наедине

Известный кулинар Эктор Хименес-Браво рассказал, что думает о праздновании Нового года во время войны.

Так, как отметил повар, даже во время таких тяжелых событий украинцы не должны отказывать себе в возможности отдохнуть и провести время в кругу родных. Впрочем, признался Эктор, он в этом году будет встречать праздники наедине.

"Праздновать или не праздновать? Сейчас этот вопрос беспокоит всех украинцев. Я буду праздновать этот Новый год наедине. Все мои родные и близкие, а также Лупита и Чоко, сейчас за границей, в безопасности. Но говорят, что вообще любое празднование и украшение елки — "не ко времени", — поделился Хименес-Браво в своем Instagram.

Эктор Хименес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

По мнению Эктора, забывать о том, что сейчас идет война — невозможно, но в то же время следует помнить, что наша жизнь также продолжается.

"Да, война все еще продолжается, ВСУ все еще борются, но и жизнь тоже продолжается. Спекулировать тем, что наши бойцы воюют, чтобы мы с вами могли жить обычной жизнью, нельзя, но и морально убивать себя и страдать — тоже не выход. Ставьте елку, если у вас есть настроение, танцуйте, если хотите танцевать, празднуйте, чтобы подбодрить детей и семью, несмотря на блэкауты, обстрелы и войну, несмотря на все это мы продолжаем жить, жить полной и яркой жизнью. Нас не сломать и не победить, и это факт", — добавил кулинар.

Эктор Хименес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

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