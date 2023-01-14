Эктор Хименес-Браво празднует 51-летие: повар показался в пиджаке на голое тело

Сегодня, 14 января, день рождения празднует шеф-повар и ведущий Эктор Хименес-Браво.

Знаменитости исполнился 51 год. По этому случаю на странице в Instagram кулинар запостил праздничное фото, и показал, с чего начался его день. Утром имениннику презентовали торт со свечами в виде цифры 15.

На снимке Хименес-Браво позирует с тортом в постели, с голым торсом и в черном пиджаке. 51-летний Эктор продемонстрировал прокачанный пресс.

Эктор Хименес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

"С днем рождения меня! Трудно поверить, что уже настал день моего рождения. Пышные празднования, десятки гостей и громкие вечеринки — раньше я был бы рад такому празднику, но не здесь и не сейчас. В стране война, а потому год идет за два: не успел оглянуться, как пронеслись 355 дней ожесточенной и сложной борьбы с оккупантами. Казалось бы, вот он, февраль, вот на днях наши ребята освободили Бучу и Ирпень, а вот буквально вчера мы собирали тревожные чемоданы и готовились к худшему. Мириться с реальностью сложно, однако это мой сознательный выбор, оставаться здесь, в Украине. Я знал, на что иду, и знал, ради чего", — написал повар.

Эктор Хименес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

В свою очередь, поклонники Хименеса-Браво поздравили его и выразили свое восхищение: "С днем рождения. Желаю вам личного счастья. Ваша позиция по Украине вызывает восхищение. И пусть вы по рождению не украинец, но по крови и по духу украинец!", " желаю крепкого здоровья, сил и вдохновения на реализацию замыслов, процветания и любви! Безгранично благодарна вам за то, что остаетесь с нами. Благодарю вас за поддержку и за все добрые дела".

Кроме того, ведущий порадовал поклонников забавным видео, снятым в спортзале, посвященном его дню рождения:

Напомним, ранее Эктор Хименес-Браво насмешил видео, на котором показал, чем занимался при блокировке его Instagram.

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