Эктор Хименес-Браво признался, чем его удивили украинские женщины

Звезда хотел бы создать семью именно с украинкой.
Известный колумбийский шеф-повар и украинский ведущий Эктор Хименес-Браво, который недавно заинтриговал известием о своей возлюбленной, поделился своими мыслями относительно украинских женщин.
Звезда признался, что считает украинок суперженщинами. Повар говорит, что именно они — его идеал.
"Раньше я считал, что колумбийская женщина — страстная, ревнивая, сварливая. Канадская женщина — это работа, карьера, у них семья на втором месте. А вот украинок я начинаю уважать сразу же в начале общения", — поделился своими мыслями ведущий.
Украинские женщины красивые, ухаживают за собой, работают, заботятся о мужчинах, а дети для них — на первом месте.
"Украинские женщины знают баланс жизни — теплота, душевность и мудрость. Этого не хватает женщинам из других стран", — признался повар.
Кроме этого, Эктор добавил, что хотел бы создать семью именно с украинкой, ведь именно с ними можно построить крепкий союз.
Напомним, недавно Эктор Хименес-Браво поделился пикантными подробностями своей жизни. Оказывается, у ведущего была вторая степень ожирения.