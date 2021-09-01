Эктор Хименес-Браво признался, чем его удивили украинские женщины

Эктор Хименес-Браво признался, чем его удивили украинские женщины

Звезда хотел бы создать семью именно с украинкой.

Известный колумбийский шеф-повар и украинский ведущий Эктор Хименес-Браво, который недавно заинтриговал известием о своей возлюбленной, поделился своими мыслями относительно украинских женщин.

Звезда признался, что считает украинок суперженщинами. Повар говорит, что именно они — его идеал.

"Раньше я считал, что колумбийская женщина — страстная, ревнивая, сварливая. Канадская женщина — это работа, карьера, у них семья на втором месте. А вот украинок я начинаю уважать сразу же в начале общения", — поделился своими мыслями ведущий.

Украинские женщины красивые, ухаживают за собой, работают, заботятся о мужчинах, а дети для них — на первом месте.

"Украинские женщины знают баланс жизни — теплота, душевность и мудрость. Этого не хватает женщинам из других стран", — признался повар.

Кроме этого, Эктор добавил, что хотел бы создать семью именно с украинкой, ведь именно с ними можно построить крепкий союз.

Напомним, недавно Эктор Хименес-Браво поделился пикантными подробностями своей жизни. Оказывается, у ведущего была вторая степень ожирения.

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