Эктор Хименес-Браво признался, что его мама попала в больницу из-за войны в Украине

Война знаменитого шеф-повара и ведущего Эктора Хименеса-Браво застала в Колумбии, куда он отправился в отпуск вместе со своей девушкой.

Эктор признался, что когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, то очень испугался и пережил, что он нужен сейчас украинцам. А его родные наоборот – радовались тому, что повар находится в Колумбии, в безопасности. Тем более, в родной стране Эктора продолжалась 50 лет война, и колумбийцы знают, настолько это ужасно.

"24 февраля началась война. Конечно, в такие моменты каждая мама думает о своем ребенке. Моя мама говорила: "Слава Богу, что ты здесь, очень далеко". Я только плакал и говорил: "То, что я здесь, – это самая ужасная ситуация в моей жизни. Мне нужно вернуться. Сейчас". Для всей семьи это была плохая новость. Они не понимали, почему я хочу вернуться в Украину", — рассказал Эктор в интервью "24 Каналу".

Эктор Хименес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Несмотря на то, что родные были против этого, Эктор решил вернуться в Украину. Хотя на тот момент не знал, чем будет полезным. Впрочем, повар думал, что будет готовить еду.

"Родные хотели, чтобы я был в безопасности. Но я настоял: "Нет, мне нужно вернуться. Я должен быть там, как-то помогать". Брат тогда спросил: "Как ты будешь помогать?". Я ответил: "Не знаю. Возможно, буду готовить, что-то делать, но надо вернуться", — поделился знаменитость.

К слову, сначала Эктор уехал в Польшу, а уже оттуда в Украину. Когда он сказал маме, что собирается возвращаться в страну, где идет война, она из-за волнения попала в больницу.

Эктор Хименес-Браво с мамой / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

"Мама очень переживала. Я сказал, что буду в Варшаве. В Польше был волонтером, но потом позвонил родным и сказал: "Я завтра еду в Украину. Должен быть там". Мама попала в больницу, это был просто ужас. Но сейчас она понимает, почему я так решил", — рассказал Эктор.

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