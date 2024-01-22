Эктор Хименес-Браво признался, почему во время войны остался в Украине и не вернулся на родину

Украинский шеф-повар и ведущий Эктор Хименес-Браво честно ответил, почему после полномасштабного вторжения РФ в Украину не вернулся на родину в Колумбию.

Так, Эктор уже более 15 лет проживает в Украине и получил украинское гражданство в 2021 году. Более того, во время войны, несмотря на угрозы жизни, знаменитость не собирается возвращаться на родину. По словам известного повара, на украинской земле он по-настоящему почувствовал, что такое патриотизм и ценность простых вещей. Поэтому сменив приоритеты, он остался здесь без всяких сомнений.

"Я не знал, что решу вернуться в Украину, с первых дней, когда начнется война. Не знал, что не будет страха. С тех пор как война началась, я уже не боюсь умереть. Я не думал, что мои приоритеты могут измениться. Я научился ценить вещи лучше, чем до этого. Для жизни нам не нужно много вещей. Украина также научила меня патриотизму. Раньше я не знал, что это такое. Я изучил очень много всего о ее истории. Мне очень посчастливилось остаться здесь в это время", - написал Эктор в своем фотоблоге.

Эктор Хименес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Хименес-Браво отметил, что Украина сделала его более выносливым. И добавил, что гордится своим "украинским сердцем".

"Я понял, что ничто и никогда не помешает мне жить здесь, помогать армии здесь, и гордиться тем, что я здесь. Я колумбиец с украинским сердцем. С днем соборности, моя Украина!", - поздравил шеф-повар украинцев с праздником.

Напомним, недавно Эктор Хименес-Браво отпраздновал 52-летие. По этому случаю звезда станцевал в нижнем белье и удивил, как изменился со времен юности.

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