Эктор Хименес-Браво прокомментировал молодой возраст своей любимой и признался, живут ли они сейчас вместе

Колумбийский шеф-повар и украинский ведущий Эктор Хименес-Браво все чаще рассказывает о своей любимой-украинке.

Если раньше он держал личную жизнь в секрете, то сейчас охотно делиться с поклонниками своим счастьем. В частности, Эктор прокомментировал возраст избранницы. Фанаты критиковали Эктора, что его любимая слишком молодая.

Ведущий признался, что это не так. Ей далеко не 15 лет, как многие подумали. Эктор уже давно встречается с девушкой, но просто не афишировал этого.

Эктор Хименес-Браво с девушкой / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

"Она украинка. Когда опубликовал общее фото, было много комментариев, что ей 15 лет. Конечно, это не так. Мы вместе уже очень долго, я не хотел афишировать отношения, потому что есть много людей, которые этого не понимают. Да, она выглядит очень молодой. Я решил выбрать украинку, потому что украинские девушки всегда молодые", — рассказал ведущий в интервью "24 Каналу".

Кстати, девушка Эктора уже успела познакомиться с его родными. В частности, перед началом полномасштабной войны она была с поваром в его родной Колумбии. Там они провели некоторое время. Но путешествие, которое должно было быть приятным, стало совсем не таким. Они постоянно волновались за маму девушки, ведь она находилась в Ирпене.

Эктор Хименес-Браво с любимой / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

"Когда началась война, она была вместе со мной в Колумбии. Мы очень много плакали. Это был ужас. Наш дом расположен в Ирпене. Мама моей девушки была там с нашими собаками. Она их эвакуировала", – рассказал знаменитость.

Сейчас любимая ведущая находится в Польше вместе с мамой, а Эктор – в Украине. И время от времени повар приезжает к своей любимой.

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