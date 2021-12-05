Эктор Хименес-Браво прокомментировал слухи о своей нетрадиционной сексуальной ориентации

49-летний знаменитость до сих пор не женат и у него нет детей.

Канадский и украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво ответил на интимный вопрос.

Так, телеведущий прокомментировал слухи о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Говорят, что он – гомосексуалист, поскольку знаменитость до сих пор не женат и у нет нет детей. В программе "Світське життя" звезда ответил на эти упреки.

"Я не переживаю по этому поводу. Если люди хотят поговорить о том, что происходит в моей кровати, то это их проблема, а не моя. Семья, жена, дети будут тогда, когда на это будет правильный момент. Это лучше, чем идти быстро жениться и рожать детей, потому что мне уже 50 лет. Нет!" – отметил он.

instagram.com/hectorjimenezbravo

14 января Эктор будет праздновать юбилей. Ему исполнится 50 лет. Звезда признался, что планирует громкую вечеринку. Также повар поделился, что совсем не переживает из-за своего возраста.

"Многие мужчины волнуются из-за 50-летия. Я не волнуюсь, потому что я еженедельно хожу в спортзал. Я чувствую себя не на 50, а на 25 лет", – заявил он.

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