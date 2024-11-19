Эктор Хименес-Браво рассекретил, каким романтическим сюрпризом удивил молодую возлюбленную-украинку

Украинский шеф-повар и ведущий Эктор Хименес-Браво впервые за долгое время поделился подробностями отношений с молодой возлюбленной-украинкой.

Кулинар рассекретил, каким романтическим сюрпризом удивил избранницу. Знаменитость говорит, что его возлюбленная – очень любит французскую классическую музыку. Эктор Хименес-Браво организовал девушке свидание в этом стиле. Шеф-повар приготовил омлет, купил круассанов, заварил кофе. Кроме того, ведущий включил французскую классику – Эдит Пиаф.

Эктор Хименес-Браво с возлюбленной / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Когда возлюбленная знаменитости проснулась, ее ждало необычное утреннее свидание в саду. Как говорит Эктор Хименес-Браво, это было самое романтичное, что он когда-либо делал. Тем временем избранница оценила поступок кулинара.

"Самое романтичное, что я делал в своей жизни, — я организовывал небольшой пикник во французском стиле. Приготовил омлет, купил круассаны еще с вечера, сварил кофе и сделал небольшой фруктовый салат. Моя девушка — украинка, и она очень любит французскую классическую музыку, в частности Эдит Пиаф. У меня есть маленькая колонка, поэтому я включил музыку Эдит Пиаф и позвал ее со словами: "Завтрак готов". Когда она открыла дверь, ее ждал сад и этот домашний пикник. Мне кажется, это довольно романтично", - рассказал ведущий на проекте "Проснись с Эктором".

Эктор Хименес-Браво с возлюбленной / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Отметим, Эктор Хименес-Браво неохотно делится подробностями личной жизни. Однако известно, что с 2021 года он находится в отношениях с украинкой, которая значительно моложе его. Избранницу повар крайне редко показывает в фотоблоге, но ее лицо он скрывает.

Напомним, недавно звезда "Женского Квартала" Анастасия Оруджева призналась, что не одинока. Юмористка рассказала о первых серьезных отношениях с бойфрендом.

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