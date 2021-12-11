Эктор Хименес-Браво рассказал, как девушка пришла с мамой на их первое романтическое свидание

Повар поделился о своих странных свиданиях.

Канадский и украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво рассказал о своих странных свиданиях с девушками.

Так, в приложении Tinder знаменитость познакомился с красавицей и пригласил ее на романтическую встречу в ресторан. Вскоре в заведение ворвался разъяренный муж женщины. Об этом он написал в своем Instagramе.

"Оказывается, он за ней следил, и когда ворвался посреди нашего свидания — я был в шоке. Столько агрессии в свою сторону я еще не встречал, мы уже почти дрались. Он был уверен, что я в курсе о том, что она замужем. В общем, мы разрулили эту неловкую ситуацию", – поделился звезда.

Эктор Хименес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo

А вот еще одна избранница пришла в ресторан со своей матерью. Как оказалось, женщина не стремилась знакомиться, а хотела попросить автограф.

"Пришла с мамой и книгами по кулинарии – я подписал все 4 штуки. Впервые ко мне пришли не познакомиться, а попросить для мамы автограф. Я расстроился, что потерял время на неудачное знакомство, но рад, что сделал одну маму в мире счастливой", – отметил он.

Впрочем, у Эктора было и успешное свидание после знакомства с Tinder. Это нынешние отношения знаменитости.

"Это была просто одна встреча на кофе, которая переросла в отношения. И сейчас я очень счастлив. Так что, спасибо, Тиндер, и за все дикие истории тоже", – добавил повар.

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