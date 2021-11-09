Эктор Хименес-Браво рассказал о служебном романе: "Уволил из-за секса на кухне"

Повар поделился курьезной историей.

Известный колумбийский шеф-повар и украинский ведущий Эктор Хименес-Браво поразмышлял о служебных романах.

Как признается ведущий, у него самого это неоднократно было, в том числе и в Украине. Впрочем, он говорит, что такие отношения заканчивались неудачно.

"В моей практике были служебные романы: и мои, и не мои. Конечно, они закончились неудачно. Об одном даже знала вся страна", – поделился повар.

Эктор Хименес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo

Впрочем, ведущий вспомнил один случай, когда ему пришлось уволить своих сотрудников из-за служебного романа. Однако звезда решил не рассказывать, в какой стране это произошло.

"Я смотрел камеры ночного наблюдения. Хотел проверить, как убирают кухню. А увидел, как работники после закрытия занимались сексом прямо на рабочей поверхности. Они не заметили, что там была камера. Это было безответственно, я уволил обоих", — рассказал Эктор.

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