Эктор Хименес-Браво рассказал о ссоре с Клопотенко и как он оказался у него в блоке

Эктор Хименес-Браво и Евгений Клопотенко

Украинский шеф-повар и ведущий колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво рассказал о конфликте с Евгением Клопотенко.

Все началось с того, что Клопотенко заявил, что Эктор его заблокировал. Хименес-Браво в интервью Маше Ефросининой говорит, что его это очень сильно удивило. Ведущий уверяет, что действительно не мог найти профиль Клоптенко в Instagram, но не блокировал его. Также у Эктора не было Евгения в списке заблокированных пользователей.

"Это было что-то очень странное. Я захожу в TikTok и вижу там видео Клопотенко, где тот говорит: "Эктор меня заблокировал". Я захожу в свой Instagram и реально не могу его найти. Я не понял, куда он делся. В Instagram есть список заблокированных людей, я проверяю его, но Клопотенко и там нет. Я такой: что же происходит? Это реально очень большая загадка", - говорит ведущий.

Евгений Клопотенко / © instagram.com/klopotenko

Наконец, Эктор Хименес-Браво связался с Евгением Клопотенко и предложил встретиться. Оказалось, что и он не блокировал шеф-повара, поэтому для них это стало загадкой, почему они не могут друг друга найти. Клопотенко пообещал Хименесу-Браво, что разберется с этим, и в конце концов так и произошло. Сам же Эктор посоветовал Евгению не устраивать таких недоразумений, ведь сейчас в стране война и не время для подобных конфликтов.

"Моя команда связалась с Клопотенко и говорит: "Почему ты говоришь, что Эктор заблокировал тебя, потому что он этого не делал". Чтобы обсудить ситуацию, мы встретились. Я предложил встретиться. Я сказал: "Что происходит? Клопотенко, сейчас идет война. Мы внутри войны. И сейчас вообще не время для выходок. Я ненавижу выходки, особенно когда они ложные. Так что давай выясним ситуацию", - вспомнил шеф-повар.

Эктор Хименес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo

