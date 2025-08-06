Эктор Хименес-Браво рассказал об ужасном поведении Тищенко на "МастерШефе": "С ним тяжело работать"

Эктор Хименес-Браво и Николай Тищенко

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Украинский шеф-повар и ведущий Эктор Хименес-Браво рассказал об ужасном поведении нардепа Николая Тищенко на кулинарном шоу "МастерШеф".

Эктору Хименесу-Браво и Николаю Тищенко пришлось вместе работать судьями на проекте. В общем, в течение шести сезонов они появлялись в кадре. Эктор Хименес-Браво в интервью Маше Ефросининой признается, что Тищенко ужасно себя вел. По словам шеф-повара, у его бывшего коллеги сложный характер, он не очень плохо относился к персоналу. Шеф-повар говорил об этом руководству. Впрочем, Тищенко не торопились увольнять. Наконец, продюсеры шоу и сами поняли, что дальше дела не будет. Поэтому, Николай Тищенко покинул проект.

Николай Тищенко / © УНІАН

"Я много раз говорил: работать с Тищенко для меня было большим вызовом. Это раздражало. Это было ужасно. Его характер, его поведение, как он относился к персоналу... Я много раз обращался к продюсеру и говорил, что с ним очень трудно работать. Но при этом я никогда не вел себя как король. Не говорил: "Или вы его уволите, или я ухожу. Но они поняли, как сложно было работать всем с Тищенко и в конце концов его заменили", - говорит ведущий.

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Конечно же, Эктор Хименес-Браво с Николаем Тищенко сейчас не общается. Особенно их недоразумения между собой обострились во время пандемии коронавируса. Тогда все развлекательные заведения были закрыты. Однако выяснилось, что ресторан Тищенко работал. Эктора это возмутило, что он оставил лайк под постом, где об этом шла речь. Тем временем Тищенко обиделся, написал бывшему коллеге в личные сообщения, что, мол, друзья так не делают.

Эктор Хименес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo

"Точно не общаюсь с Тищенко. Во время пандемии произошла смешная ситуация. Тогда из-за ковида закрыли все рестораны, а какой-то депутат обнаружил, что ресторан Тищенко работает через черный вход. Мои рестораны были закрыты, мы все страдали, работники сидели без зарплаты. Я очень разозлился, поэтому лайкнул пост о ресторане Тищенко. После этого Тищенко написал мне: "Ты лайкнул пост, который критикует мой ресторан, это не по-дружески", - вспомнил шеф-повар.

Напомним, ранее Эктор Хименес-Браво прокомментировал конфликт с бывшей коллегой Татьяной Литвиновой. Шеф-повар ответил на заявление кулинарного эксперта, что он якобы плохо относился к ней.