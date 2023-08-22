Эктор Хименес-Браво сделал пересадку волос и похвастался результатом операции

Известный шеф-повар и ведущий Эктор Хименес-Браво сделал пересадку волос и показал, как теперь выглядит.

Как поделился знаменитость в Instagram-stories, операцию ему сделали в Днепре. Сначала волосы Эктора полностью сбрили, а затем врач сделал специальную разметку, чтобы знать, в какие участки нужно делать пересадку.

Эктор Хименес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Повар поделился, что ему было совсем не больно делать операцию. По словам ведущего, он наслаждался процедурой и смотрел мультфильм.

Эктор Хименес-Браво в больнице / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

"В течение процедуры я кайфовал и смотрел "Шрека". Я сейчас в процессе пересадки. Видите? Все спокойно, не больно. У врача золотые руки! Мои волосы будут, как у Лупиты (собаки – прим. ред.). Волос будет много", – поделился повар.

Эктор Хименес-Браво в больнице / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

После процедуры результат не сразу заметен, ведь волосы еще должны вырасти. Однако Эктор уже в ожидании, что у него скоро будет густая шевелюра.

"А это я сразу после процедуры. Уже в ожидании волос, как у Рапунцель", — поделился знаменитость.

Эктор Хименес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Повар также рассказал, что после операции хорошо себя чувствует. Правда, ему пока нужно осторожно носить головные уборы. Также ведущий говорит, что ему удобно быть лысым, ведь не нужно волноваться о прическе.

Эктор Хименес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

"После пересадки чувствую себя хорошо. Главное – не одевать головные уборы очень близко к коже головы. Быть лысым – это очень удобно. Не нужно волноваться, что у тебя на голове", — признался повар.

Эктор Хименес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Напомним, недавно Эктор Хименес-Браво рассказывал, что готовится к операции с пересадки волос. Повар делился, почему долго не решался на это, и показал, где у него уже были лысины.

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