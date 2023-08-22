Эктор Хименес-Браво сделал пересадку волос и похвастался результатом операции

Также шоумен показал, как происходила операция.
Известный шеф-повар и ведущий Эктор Хименес-Браво сделал пересадку волос и показал, как теперь выглядит.
Как поделился знаменитость в Instagram-stories, операцию ему сделали в Днепре. Сначала волосы Эктора полностью сбрили, а затем врач сделал специальную разметку, чтобы знать, в какие участки нужно делать пересадку.
Повар поделился, что ему было совсем не больно делать операцию. По словам ведущего, он наслаждался процедурой и смотрел мультфильм.
"В течение процедуры я кайфовал и смотрел "Шрека". Я сейчас в процессе пересадки. Видите? Все спокойно, не больно. У врача золотые руки! Мои волосы будут, как у Лупиты (собаки – прим. ред.). Волос будет много", – поделился повар.
После процедуры результат не сразу заметен, ведь волосы еще должны вырасти. Однако Эктор уже в ожидании, что у него скоро будет густая шевелюра.
"А это я сразу после процедуры. Уже в ожидании волос, как у Рапунцель", — поделился знаменитость.
Повар также рассказал, что после операции хорошо себя чувствует. Правда, ему пока нужно осторожно носить головные уборы. Также ведущий говорит, что ему удобно быть лысым, ведь не нужно волноваться о прическе.
"После пересадки чувствую себя хорошо. Главное – не одевать головные уборы очень близко к коже головы. Быть лысым – это очень удобно. Не нужно волноваться, что у тебя на голове", — признался повар.
Напомним, недавно Эктор Хименес-Браво рассказывал, что готовится к операции с пересадки волос. Повар делился, почему долго не решался на это, и показал, где у него уже были лысины.
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