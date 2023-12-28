Эктор Хименес Браво шокировал, как ему сделал больно близкий человек

Известный повар и ведущий Эктор Хименес-Браво откровенно рассказал поклонникам, как недавно ему сделал больно его близкий друг.

Знаменитость поделился роликом, в котором признался, что близкий ему человек сказал ему, что он не является украинцем. Эти слова очень обидели Хименеса-Браво. Теперь, признался повар, он вряд ли продолжит общение с этим человеком:

"15 лет я в Украине. И все время слышал в свою сторону, что я не украинец и "Убирайся в свою Колумбию". Самое болезненное то, что на этот раз я услышал эти слова от близкого мне человека. Они прозвучали с холодом в сердце. Я разочарован и просто.. у меня нет слов. Всегда на вашем пути будут случаться те, кто будут говорить вам что делать, кем быть – никогда не слушайте. Стойте на своем. Продолжайте делать то, что делаете", – сказал Хименес-Браво.

Эктор Хименес-Браво впервые признался, чем его обидел близкий друг

Повар подчеркнул, что чувствует себя настоящим украинцем, а Украина – его родной дом:

"В моем сердце я – украинец. Я буду делать все, что могу, что в моих руках, в моем сердце, чтобы помочь всей моей семье. Кто моя семья? Каждый украинец. И мое сердце здесь, в Украине. Было. Есть. И будет всегда", – сказал повар.

Напомним, ранее в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" повар Евгений Клопотенко впервые рассказал о возникшем между ним и его коллегой Экторе Хименесом-Браво недоразумении и из- за чего тот на него обижался.

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