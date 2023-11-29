Эктор Хименес-Браво шокировал, как обломки вражеского дрона повредили его дом: "Это просто ужас"

Знаменитость вспоминает, что в ту ночь его дом трясся от взрывов.

Известный повар и ведущий Эктор Хименес Браво показал, что его дом пострадал во время ночной атаки вражеских беспилотников на Киев.

Это произошло, когда страна-агрессор Россия выпустила 71 дрон, чтобы атаковать столицу Украины. Тогда силам ПВО удалось сбить почти все вражеские беспилотники, однако обломки тоже натворили беды. Как признался Эктор, пострадал его дом. В частности, обломок разбил окно в его спальне.

Пост Эктора Хименеса-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Пост Эктора Хименеса-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

"В мой дом попало очень много обломков дрона, мой дом трясся от взрывов. Это был просто ужас, не только для всего Киева и области, но и для всей Украины. Осознание того, что частица дрона попала в твою спальню… Ужас…", – признался повар.

Пост Эктора Хименеса-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Правда, Эктор говорит, что его поврежденный дом – это пустяки. Повара шокирует, что оккупанты попали в детский сад.

Пост Эктора Хименеса-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

"Но я понимаю, что это мелочи по сравнению с поврежденными домами, детскими садами", — добавил Эктор.

Пост Эктора Хименеса-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Знаменитость призвал не забывать, что в Украине продолжается война, а враг не прекращает терроризировать украинцев. Повар отметил, что нужно в трудные времена помогать друг другу и донатить на нужды защитников.

"Я чувствую, что очень многие забыли, что у нас есть война…У нас идет война! Это ужас! Поэтому нужно ежедневно помогать друг другу, ВСУ. Пожалуйста, помогайте. Это важно", — подчеркнул повар.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 25 ноября выпустили по Киеву 71 вражеский беспилотник. Ранее редакция сайта ТСН.ua писала, как тяжелую ночь пережили знаменитости. Актер Тарас Цымбалюк слышал взрывы, а актриса Ксения Мишина пряталась вместе с сыном в туалете.

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