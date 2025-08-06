Эктор Хименес-Браво шокировал, как стал жертвой похищения и пыток: "Меня бросили умирать"

Эктор Хименес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo

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Украинский шеф-повар и ведущий колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво шокировал, как стал жертвой похищения и пыток.

Знаменитость родом из Колумбии. Эктор Хименес-Браво в интервью Маше Ефросининой говорит, что в его родной стране творился беспредел. Ужасный опыт пришлось пережить и ему. В 22 года повар попытался начать собственный бизнес. Он открыл школу, где обучал кулинарии. Однако бандитам показалось, что Хименес-Браво слишком много зарабатывает, поэтому у него начали требовать деньги.

"Меня похитили не из-за политических взглядов или из-за поддержки кого-то из политиков. Нет, я просто был молодым человеком с идеями, который пытался построить свое дело. Мне повезло заключить партнерство с Ассоциацией ресторанов Медальина. Они предоставили мне помещение для обучения, и я проводил там занятия. Но кто-то подумал, что я зарабатываю много денег", - вспомнил ведущий.

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Эктор Хименес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo

Сначала Эктор Хименес-Браво заплатил. Однако вымогательство средств не прекратилось, а к тому же и добавились угрозы. В конце-концов, однажды повара похитили бандиты. Знаменитость вспоминает, что его тогда жестоко избили и выбросили прямо на обочине. Повар мог погибнуть, если бы случайный таксист не заметил его и не привез в больницу. Медики спасли жизнь Эктора Хименеса-Браво, но после такого он просто не мог оставаться в Колумбии, поэтому покинул родную страну.

"Однажды я шел в свою академию, и меня схватили, избили. Меня семь раз ударили ножом в спину. Меня били очень жестоко. Следующее, что помню, - я проснулся в больнице. Я не понимал, что произошло. Врачи сказали: "Тебя нашел таксист на обочине дороги". Меня бросили умирать. Но кто-то, я до сих пор не знаю кто, подобрал меня. В госпитале была полиция, рядом была семья. Именно поэтому я покинул Колумбию", - шокировал повар.

Эктор Хименес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo

Напомним, ранее Эктор Хименес-Браво рассказал об ужасном поведении Николая Тищенко на шоу "МастерШеф". На протяжении шести сезонов они вместе работали судьями кулинарного проекта.