Эктор Хименес-Браво шокировал рассказом об отце-тиране: "Он жил на три семьи"

Звезда не общалась с ним.

Известный колумбийский шеф-повар и украинский ведущий Эктор Хименес-Браво рассказал о своем отце-тиране.

Звезда поделился с фанатами довольно печальной историей. В своем Instagram Эктор рассказал, что отец его в детстве сильно избивал. Впрочем, однажды он увидел, как от руки тирана пострадала его мама.

"За малейшую вину бил по лицу, по телу до крови. Однажды я стал свидетелем того, как он бил мою маму. Я просто взял ее, и мы ушли из дома. Это все, что я мог", — вспомнил Эктор.

Эктор Хименес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo

Кроме того, ведущий говорит, что его отец жил на три семьи и у него было много любовниц. Эктор не собирался с этим мириться. Последней каплей стало то, что отец не поддержал его выбор стать поваром. С тех пор он не общался с мужчиной. Хотя отец пытался найти с сыном общий язык. Впрочем, для повара он был уже чужим человеком.

"Он пытался помириться. Но только тогда, когда он чувствовал себя плохо. Может, он жалел все это время, или потому, что я стал знаменитым. Я не знаю. Он хотел поговорить со мной, извиниться перед тем, как умереть. А я не захотел. Мне нечего было ему сказать, ситуацию я отпустил, но и вести диалог не видел смысла", — поделился ведущий.

Эктор Хименес-Браво с мамой / instagram.com/hectorjimenezbravo

А вот мама Эктора смогла простить его. Когда он стал банкротом, она ухаживала за ним, потому что все остальные отвернулись.

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