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Эктор Хименес-Браво, у которого было ожирение, показал фото до и после похудения
Повар также раскрыл главный секрет, как избавился от лишнего веса.
Известный колумбийский шеф-повар и украинский ведущий Эктор Хименес-Браво, у которого была вторая степень ожирения, показал фото до и после похудения.
Знаменитость раньше страдал от лишнего веса. Дошло до того, что врачи диагностировали в Эктора Хименеса-Браво вторую степень ожирения, что негативно сказывалось на его здоровье. В конце концов, повар серьезно взялся за свое тело.
Сейчас у Эктора Хименеса-Браво отличная спортивная форма. Избавиться от лишнего веса повару помог спорт. Знаменитость продолжает активно заниматься им, чтобы поддерживать свое тело в норме. Ведущий делится, что мотивируют его архивные фото, где он предстает до похудения.
"Утренняя порция мотивации. Если вы хотите увидеть такую трансформацию со своим телом – быстренько в спортзал", – делится шеф-повар.
Напомним, недавно сын голливудского актера Арнольда Шварценеггера делился ошеломительными результатами похудения. Кристофер рассекретил, благодаря отказу от какого продукта всего за два месяца избавился от 15 лишних кило.