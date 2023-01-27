Эктор Хименес-Браво в одних трусах показал, как изменился за последние пять лет

Известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво на собственном примере показал, как можно измениться через несколько лет благодаря физическим нагрузками.

Кулинар рассказал, что часто получает от своих подписчиков вопросы в Instagram о том, как ему удается в 51 год так хорошо выглядет. В сторис Эктор поделился, что не всегда был таким и показал фото пятилетней давности.

На архивной фотографии Хименес-Браво еще имел лишний вес и не подтянутое тело. А вот на следующем фото повар в одних трусах продемонстрировал крепкое телосложение.

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

"В спорт я пошел, потому что у меня был лишний вес. Это не только выглядело плохо, но еще и очень вредило моему здоровью", — поделился Эктор.

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Вначале, как вспомнил шеф, ему тяжело давались физические нагрузки и соблюдение здорового образа жизни, но со временем тренировки все же дали желаемый результат.

"Надо помнить. Быстрого результата никогда не бывает. Чтобы достичь цели нужно идти, маленькими шагами, но идти и не сдаваться", — дал совет Эктор.

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Также повар призвал других не критиковать людей, имеющих определенные проблемы с весом, ведь он может появляться у человека по разным причинам, не только из-за питания.

"Это не важно худощавый ты, спортивный или гладкий. Есть много проблем со здоровьем, генетика. Бывает, что ты просто не можешь контролировать свое тело. Поэтому важно не критиковать других людей и думать, что ты идеален, это дискриминация" – подчеркнул Эктор.

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

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