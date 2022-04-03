Эктор Хименес-Браво вернулся в Украину и показался в бомбоубежище: "Я устал сидеть в Польше"

Эктор Хименес-Браво вернулся в Украину и показался в бомбоубежище: "Я устал сидеть в Польше"

Повар остановился во Львове и направляется в Киев.

Колумбийский шеф-повар и украинский ведущий Эктор Хименес-Браво вернулся в Украину.

В последнее время он находился в Польше, где волонтерил и помогал украинским переселенцам. Впрочем, как сообщил Хименес-Браво в сторис своей страницы в Instagram, он очень хотел обратно в Украину:

"Я устал сидеть в Польше. Я больше так не могу. Еду к вам. Несмотря на это, мы продолжаем помогать беженцам в Польше. У нас очень много планов, как помочь людям, которые были вынуждены уехать", — отметил Эктор.

instagram.com/hectorjimenezbravo

В Украине Хименес Браво остановился во Львове, где впервые провел ночь в бомбоубежище. Он также показал, как в подвалах проводят время дети:

"Сегодня я впервые ночевал в бомбоубежище. Я плачу, когда представляю, что переживают люди в оккупированных городах. Дети – играют. Они должны развиваться, читать книги, развивать Украину в будущем. А из-за российских бомб им приходится сидеть в укрытии", — сказал Хименес-Браво.

instagram.com/hectorjimenezbravo

instagram.com/hectorjimenezbravo

Сейчас повар направляется в Киев. Он признался Украине в любви:

"Я каждую минуту, каждый день очень скучал. Я знаю этот звук сирены, каждую ночь, ужасный, но Украина – ты самая сильная страна. Весь мир тебя очень любит, и я тоже. Я здесь, с вами! Моя дорогая Украина, люблю тебя!" – сказал повар.

instagram.com/hectorjimenezbravo

instagram.com/hectorjimenezbravo

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