Эктор Хименес-Браво впервые показал лицо своей девушки-украинки, оставшейся в Польше

Колумбийский шеф-повар и украинский ведущий Эктор Хименес-Браво две недели назад вернулся из Польши в Украину.

Впрочем, избранница звезды кулинарии осталась в Варшаве. Об этом Хименес-Браво рассказал на своей странице в Instagram. Он запостил снимок, сделанный во время разговора с любимой по видеосвязи.

На фото дама сердца Эктора лежит на кровати, обнимая подушку. На фото почти видно лицо девушки шеф-повара. Правда, оно прикрыто волосами.

instagram.com/hectorjimenezbravo

"Скучаю. Отношения на расстоянии — настоящее Украины для многих котиков", — подписал кадр Хименес-Браво.

Отметим, что впервые о своих отношениях Эктор Хименес-Браво заговорил в августе 2021 года. Он признался, что встречается с украинкой. Впрочем, ни кто она, ни лицо избранницы Эктор не показывал. Однако охотно делился кадрами отдельных частей тела любимой – демонстрировал ее фигуру и стройные ножки.

Читайте также: