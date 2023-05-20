Эктор Хименес-Браво впервые рассказал о серьезных проблемах со здоровьем: "Я не догадывался"

Также знаменитость рассказал об осложнениях от болезни и как с ними боролся.

Известный колумбийский шеф-повар и украинский ведущий Эктор Хименес-Браво впервые рассказал, как у него были серьезные проблемы со здоровьем.

Знаменитость признался, что проблемы начались из-за сложного режима. В частности, повар много работал и не уделял достаточно времени для себя.

"Я много работал и не уделял времени себе, и со временем у меня начались серьезные проблемы со здоровьем, поэтому мой врач сказал: "Или ты останавливаешься и что-то меняешь, или будет только хуже". В мозг не поступало достаточное количество кислорода", – рассказал повар в интервью "Неймовірній правді про зірок".

Эктор Хименес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Эктор вспоминает, что из-за болезни у него возникли осложнения. У ведущего начались проблемы с печенью, он стал страдать от ожирения.

"Начались проблемы с печенью. У меня было ожирение, я не догадывался, был как все. Весил я 82 кг. Это вроде бы не много, но это были не мышцы, это был жир. Сейчас я вешу 80 кг, но это не жир, а мышцы", — поделился повар.

Эктор Хименес-Браво с ожирением / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Знаменитость серьезно взялся за свое здоровье. Первым делом Эктор пошел в спортзал и сел на диету, и это дало положительный результат.

"Когда это со мной произошло, я просто изменил свой образ жизни. Начал ходить в спортзал, сел на диету. Теперь я могу спокойно выставлять обнаженные фото. Мне уже нравится смотреть на себя в зеркале", – поделился повар.

Эктор Хименес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Напомним, недавно рэп-исполнительница alyona alyona призналась, что серьезно заболела. Артистка назвала диагнозы и рассекретила, как лечится.

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