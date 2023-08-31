Эктор Хименес-Браво впервые рассказал о знакомстве со своей возлюбленной-украинкой

Колумбийский шеф-повар и украинский ведущий Эктор Хименес-Браво впервые рассказал о знакомстве со своей возлюбленоой-украинкой.

Пара вместе уже продолжительное время. Познакомила влюбленных общая подруга, к которой они пришли на вечеринку. Эктор признался, что девушка ему сразу понравилась, что он даже пожалел, что раньше ее не встречал.

"Нас познакомила подруга — дизайнер из Украины. Она любит организовывать у себя дома вечеринки и однажды там была моя любимая. Я спросил тогда: "А почему я раньше никогда ее здесь не видел?". Любимая часто была занята, не могла прийти. Слава Богу, мы встретили друг друга и теперь не отпускаем. Я вообще очень осторожно отношусь к отношениям, но счастлив, что удалось отыскать своего человека", — признался шеф-повар в интервью "24 Каналу".

Эктор Хименес-Браво с девушкой / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

По словам Хименеса-Браво, в девушке ему нравится все, особенно то, что они понимают друг друга. Также ведущий признался, что он обожает спонтанность, и именно это есть в их отношениях.

"Всем (покорила — прим.ред). Я очень люблю спонтанность, не люблю, когда все происходит как по плану. Когда мы впервые сказали друг другу "люблю", то это было честно, мы так чувствовали", — поделился знаменитость.

Сейчас влюбленные живут отдельно. Эктор находится в Украине, в то время как его избранница – в Польше. Впрочем, пара часто видится. Недавно девушка приезжала к ведущему, и сам повар тоже часто ездит в Варшаву. Несмотря на расстояние, у влюбленных прекрасные отношения они постоянно находятся на связи и общаются в мессенджере.

Эктор Хименес-Браво с возлюбленной / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

"Она и сейчас в Варшаве. Некоторое время была в Украине, а три месяца назад уехала назад. Я тоже часто езжу к ней. В Польше сейчас живет ее мама, которая во время войны тяжело заболела, долго была в больнице. У нас очень сильная связь, поэтому проблем никаких нет. Надеюсь, в следующем месяце смогу поехать к ней. А сейчас мы постоянно на связи. Думаю, однажды мы заблокируем Telegram, потому что там столько фото, видео, текстов… Не бывает и часа, чтобы мы не написали друг другу. И не потому, что не доверяем. Просто очень переживаем", — признался знаменитость.

Напомним, недавно Эктор Хименес-Браво решился на кардинальные изменения во внешнем виде. Знаменитость сделал операцию с пересадки волос и похвастался результатом.

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